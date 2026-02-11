росія стрімко втрачає науковий потенціал: патенти, інновації та університети йдуть у занепад - СЗРУ

$43.030.02
Ексклюзив
09:46 • 1746 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 10035 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 14235 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 29809 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 31908 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29391 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30510 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24696 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19764 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22862 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 14220 перегляди
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу04:40 • 5544 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 10587 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових05:38 • 5202 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 11162 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 10037 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 32619 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 39264 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 35442 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 50285 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Дніпропетровська область
Село
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 3074 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26365 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 28033 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27304 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52738 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

росія стрімко втрачає науковий потенціал: патенти, інновації та університети йдуть у занепад - СЗРУ

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Кількість патентів у рф скоротилася до мінімуму за понад два десятиліття, а реальні інновації фактично зникли. росія більше вкладає у закупівлю чужих технологій, ніж у розвиток власної науки.

росія стрімко втрачає науковий потенціал: патенти, інновації та університети йдуть у занепад - СЗРУ
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

російська наука перебуває у стані системного колапсу, який різко прискорився після початку повномасштабної війни проти України. Кількість патентів у рф скоротилася до мінімуму за понад два десятиліття, а реальні інновації фактично зникли, поступившись копіюванню чужих технологій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, кількість виданих у росії патентів на наукові винаходи та розробки впала на 25% і досягла найнижчого рівня з початку 2000-х років. При цьому офіційна статистика інновацій створює хибне враження активності: у 2025 році російські компанії заявили про впровадження 2725 "передових технологій", однак лише близько 10% з них були справді новими. Решта рішень є вторинними та давно використовуються за межами рф.

Фінансова модель розвитку науки також свідчить про втрату наукового суверенітету. Після початку так званої "сво" витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи не перевищують 1% ВВП. Водночас на імпорт результатів таких робіт росія щороку витрачає близько 1,5% ВВП, а з урахуванням ноу-хау - до 2%. Фактично держава більше вкладає у закупівлю чужих технологій, ніж у розвиток власної науки.

Поточний спад є наслідком тривалої деградації. Вихід росії з Болонської системи у 2022 році разом із міжнародними санкціями ізолював науковців від співпраці з провідними світовими центрами. Хронічне недофінансування та масова еміграція спеціалістів підірвали дослідну базу всередині країни. У відповідь кремль запровадив адміністративні обмеження: науковців та викладачів зобов’язали погоджувати поїздки до "недружніх" країн. До цього списку входять 49 держав, зокрема країни ЄС, G7 та ключові наукові центри Східної Азії, що фактично означає майже повну міжнародну ізоляцію.

Наслідки цієї політики відображаються і в міжнародних рейтингах. У рейтингу наукової діяльності Лейденського університету за 2025 рік жоден російський заклад вищої освіти не потрапив до першої двохсотні. Найкращий результат показав московський державний університет, який посів лише 227 місце. За рік він втратив 12 позицій, а з 2021 року - 29 сходинок, що підтверджує системне падіння російської академічної науки.

Нагадаємо

Економіка рф переживає найглибшу кризу за останні 20 років, що може змусити Кремль переглянути економічну політику. За підсумками 2025 року зафіксовано різке уповільнення промислового зростання та рекордний бюджетний дефіцит.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Європейський Союз
Україна