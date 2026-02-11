росія стрімко втрачає науковий потенціал: патенти, інновації та університети йдуть у занепад - СЗРУ

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

російська наука перебуває у стані системного колапсу, який різко прискорився після початку повномасштабної війни проти України. Кількість патентів у рф скоротилася до мінімуму за понад два десятиліття, а реальні інновації фактично зникли, поступившись копіюванню чужих технологій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, кількість виданих у росії патентів на наукові винаходи та розробки впала на 25% і досягла найнижчого рівня з початку 2000-х років. При цьому офіційна статистика інновацій створює хибне враження активності: у 2025 році російські компанії заявили про впровадження 2725 "передових технологій", однак лише близько 10% з них були справді новими. Решта рішень є вторинними та давно використовуються за межами рф.

Фінансова модель розвитку науки також свідчить про втрату наукового суверенітету. Після початку так званої "сво" витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи не перевищують 1% ВВП. Водночас на імпорт результатів таких робіт росія щороку витрачає близько 1,5% ВВП, а з урахуванням ноу-хау - до 2%. Фактично держава більше вкладає у закупівлю чужих технологій, ніж у розвиток власної науки.

Поточний спад є наслідком тривалої деградації. Вихід росії з Болонської системи у 2022 році разом із міжнародними санкціями ізолював науковців від співпраці з провідними світовими центрами. Хронічне недофінансування та масова еміграція спеціалістів підірвали дослідну базу всередині країни. У відповідь кремль запровадив адміністративні обмеження: науковців та викладачів зобов’язали погоджувати поїздки до "недружніх" країн. До цього списку входять 49 держав, зокрема країни ЄС, G7 та ключові наукові центри Східної Азії, що фактично означає майже повну міжнародну ізоляцію.

Наслідки цієї політики відображаються і в міжнародних рейтингах. У рейтингу наукової діяльності Лейденського університету за 2025 рік жоден російський заклад вищої освіти не потрапив до першої двохсотні. Найкращий результат показав московський державний університет, який посів лише 227 місце. За рік він втратив 12 позицій, а з 2021 року - 29 сходинок, що підтверджує системне падіння російської академічної науки.

Нагадаємо

Економіка рф переживає найглибшу кризу за останні 20 років, що може змусити Кремль переглянути економічну політику. За підсумками 2025 року зафіксовано різке уповільнення промислового зростання та рекордний бюджетний дефіцит.