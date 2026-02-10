Економіка країни-агресора входить у фазу найглибшої кризи за останні два десятиліття. Аналітики дедалі частіше порівнюють нинішню ситуацію з відкладеною кризою пізнього Радянського Союзу, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними зовнішньої розвідки України, це може змусити кремль до радикального перегляду економічної політики, сформованої з початку 2000-х років.

Також у СЗРУ додали: ключовим сигналом кризи стало практичне зупинення промислового зростання. Наприклад, якщо у 2023-2024 роках промислове виробництво зростало на 4-6%, то за одинадцять місяців 2025 року приріст становив лише 0,8%.

Найбільш показовим є спад динаміки в обробній промисловості. Вантажоперевезення "ржд", котре впало до мінімуму за 16 років, говорить як про проблеми з експортом, так і про охолодження внутрішнього ринку. Фінансовий стан приватних підприємств також швидко погіршується. Окремим фактором нестабільності стала й стрімка деградація бюджетної ситуації. Дефіцит федерального бюджету рф у 2025 році зріс до 5,65 трлн рублів, перевищивши навіть рівень ковідного 2020 року