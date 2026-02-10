Економіка країни-агресора повторює сценарій пізнього СРСР - розвідка
Київ • УНН
Економіка рф переживає найглибшу кризу за останні 20 років, що може змусити Кремль переглянути економічну політику. За підсумками 2025 року зафіксовано різке уповільнення промислового зростання та рекордний бюджетний дефіцит.
Економіка країни-агресора входить у фазу найглибшої кризи за останні два десятиліття. Аналітики дедалі частіше порівнюють нинішню ситуацію з відкладеною кризою пізнього Радянського Союзу, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
За даними зовнішньої розвідки України, це може змусити кремль до радикального перегляду економічної політики, сформованої з початку 2000-х років.
Підсумки 2025 року показали різке уповільнення промислового зростання, рекордний бюджетний дефіцит і суттєві фінансові втрати реального сектору. Йдеться про вичерпання моделі державного капіталізму, що трималася на масштабних бюджетних вливаннях
Також у СЗРУ додали: ключовим сигналом кризи стало практичне зупинення промислового зростання. Наприклад, якщо у 2023-2024 роках промислове виробництво зростало на 4-6%, то за одинадцять місяців 2025 року приріст становив лише 0,8%.
Найбільш показовим є спад динаміки в обробній промисловості. Вантажоперевезення "ржд", котре впало до мінімуму за 16 років, говорить як про проблеми з експортом, так і про охолодження внутрішнього ринку. Фінансовий стан приватних підприємств також швидко погіршується. Окремим фактором нестабільності стала й стрімка деградація бюджетної ситуації. Дефіцит федерального бюджету рф у 2025 році зріс до 5,65 трлн рублів, перевищивши навіть рівень ковідного 2020 року
Нагадаємо
