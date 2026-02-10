$43.030.02
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 18258 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 28590 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 26255 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 24706 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21301 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18998 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19933 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30256 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48660 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Економіка країни-агресора повторює сценарій пізнього СРСР - розвідка

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Економіка рф переживає найглибшу кризу за останні 20 років, що може змусити Кремль переглянути економічну політику. За підсумками 2025 року зафіксовано різке уповільнення промислового зростання та рекордний бюджетний дефіцит.

Економіка країни-агресора повторює сценарій пізнього СРСР - розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Економіка країни-агресора входить у фазу найглибшої кризи за останні два десятиліття. Аналітики дедалі частіше порівнюють нинішню ситуацію з відкладеною кризою пізнього Радянського Союзу, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даними зовнішньої розвідки України, це може змусити кремль до радикального перегляду економічної політики, сформованої з початку 2000-х років.

Підсумки 2025 року показали різке уповільнення промислового зростання, рекордний бюджетний дефіцит і суттєві фінансові втрати реального сектору. Йдеться про вичерпання моделі державного капіталізму, що трималася на масштабних бюджетних вливаннях

- йдеться в повідомленні.

Також у СЗРУ додали: ключовим сигналом кризи стало практичне зупинення промислового зростання. Наприклад, якщо у 2023-2024 роках промислове виробництво зростало на 4-6%, то за одинадцять місяців 2025 року приріст становив лише 0,8%.

Найбільш показовим є спад динаміки в обробній промисловості. Вантажоперевезення "ржд", котре впало до мінімуму за 16 років, говорить як про проблеми з експортом, так і про охолодження внутрішнього ринку. Фінансовий стан приватних підприємств також швидко погіршується. Окремим фактором нестабільності стала й стрімка деградація бюджетної ситуації. Дефіцит федерального бюджету рф у 2025 році зріс до 5,65 трлн рублів, перевищивши навіть рівень ковідного 2020 року

- повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо

Головне управління розвідки оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які рф використовує у війні проти України.

Євген Устименко

