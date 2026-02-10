Экономика страны-агрессора повторяет сценарий позднего СССР - разведка
Киев • УНН
Экономика рф переживает глубочайший кризис за последние 20 лет, что может вынудить кремль пересмотреть экономическую политику. По итогам 2025 года зафиксировано резкое замедление промышленного роста и рекордный бюджетный дефицит.
Экономика страны-агрессора входит в фазу глубочайшего кризиса за последние два десятилетия. Аналитики все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с отложенным кризисом позднего Советского Союза, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
По данным внешней разведки Украины, это может вынудить кремль к радикальному пересмотру экономической политики, сформированной с начала 2000-х годов.
Итоги 2025 года показали резкое замедление промышленного роста, рекордный бюджетный дефицит и существенные финансовые потери реального сектора. Речь идет об исчерпании модели государственного капитализма, державшейся на масштабных бюджетных вливаниях
Также в СВРУ добавили: ключевым сигналом кризиса стала практическая остановка промышленного роста. Например, если в 2023-2024 годах промышленное производство росло на 4-6%, то за одиннадцать месяцев 2025 года прирост составил лишь 0,8%.
Наиболее показательным является спад динамики в обрабатывающей промышленности. Грузоперевозки "ржд", упавшие до минимума за 16 лет, говорят как о проблемах с экспортом, так и об охлаждении внутреннего рынка. Финансовое состояние частных предприятий также быстро ухудшается. Отдельным фактором нестабильности стала и стремительная деградация бюджетной ситуации. Дефицит федерального бюджета рф в 2025 году вырос до 5,65 трлн рублей, превысив даже уровень ковидного 2020 года
Напомним
