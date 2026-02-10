Экономика страны-агрессора повторяет сценарий позднего СССР - разведка

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 6214 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 18224 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 28559 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 26225 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 24684 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21293 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 18991 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19928 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30249 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48652 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
57%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Компания Beast Industries популярного ютубера MrBeast приобрела финтех-стартап Step10 февраля, 01:19 • 5034 просмотра
Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы10 февраля, 02:57 • 3774 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 16540 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto06:01 • 10592 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 10041 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 28188 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 36304 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 74380 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 95887 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 111013 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 13906 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 15705 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 16008 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 42292 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 44493 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

Экономика страны-агрессора повторяет сценарий позднего СССР - разведка

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Экономика рф переживает глубочайший кризис за последние 20 лет, что может вынудить кремль пересмотреть экономическую политику. По итогам 2025 года зафиксировано резкое замедление промышленного роста и рекордный бюджетный дефицит.

Экономика страны-агрессора повторяет сценарий позднего СССР - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

Экономика страны-агрессора входит в фазу глубочайшего кризиса за последние два десятилетия. Аналитики все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с отложенным кризисом позднего Советского Союза, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным внешней разведки Украины, это может вынудить кремль к радикальному пересмотру экономической политики, сформированной с начала 2000-х годов.

Итоги 2025 года показали резкое замедление промышленного роста, рекордный бюджетный дефицит и существенные финансовые потери реального сектора. Речь идет об исчерпании модели государственного капитализма, державшейся на масштабных бюджетных вливаниях

- говорится в сообщении.

Также в СВРУ добавили: ключевым сигналом кризиса стала практическая остановка промышленного роста. Например, если в 2023-2024 годах промышленное производство росло на 4-6%, то за одиннадцать месяцев 2025 года прирост составил лишь 0,8%.

Наиболее показательным является спад динамики в обрабатывающей промышленности. Грузоперевозки "ржд", упавшие до минимума за 16 лет, говорят как о проблемах с экспортом, так и об охлаждении внутреннего рынка. Финансовое состояние частных предприятий также быстро ухудшается. Отдельным фактором нестабильности стала и стремительная деградация бюджетной ситуации. Дефицит федерального бюджета рф в 2025 году вырос до 5,65 трлн рублей, превысив даже уровень ковидного 2020 года

- сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Напомним

Главное управление разведки обнародовало данные 21 российского предприятия, задействованного в разработке и производстве беспилотных систем, которые рф использует в войне против Украины.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Главное управление разведки Украины
Украина