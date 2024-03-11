россия производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины - CNN

россия за год производит почти втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа для Украины, что является преимуществом для армии рф перед очередным наступлением на фронте, которое ожидается в конце этого года, пишет CNN, передает УНН.

Детали

Как сообщается, согласно оценкам разведки НАТО, российский ОПК производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов в год.

В свою очередь США и Европа вместе способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву, сообщил CNN высокопоставленный сотрудник европейской разведки.

Американские военные поставили перед собой цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года - меньше половины российского месячного производства, - но даже эта цифра теперь недостижима из-за задержки голосования в Конгрессе США по помощи Украине.

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По словам официальных лиц, в настоящее время россия выпускает около 10 000 снарядов в день, в то время как с украинской стороны в день производится всего 2 000 снарядов. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах вдоль фронта соотношение еще хуже.

Как отметил CNN представитель НАТО, россия работает на артиллерийских заводах "24 часа в сутки 7 дней в неделю", сменяя друг друга по 12 часов. В оборонном секторе сейчас работает около 3,5 миллионов россиян, тогда как до войны их было от 2 до 2,5 миллионов. россия также импортирует боеприпасы: Иран отправил в прошлом году не менее 300 000 артиллерийских снарядов, а Северная Корея поставила не менее 6700 контейнеров с миллионами снарядов.

По словам американского чиновника, приблизительным эквивалентом в США было бы применение президентом Джо Байденом Закона об оборонном производстве, дающего президенту право приказывать компаниям ускоренно производить оборудование для поддержки национальной обороны.

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По словам американских и западных чиновников, наращивание Россией производства все еще недостаточно для удовлетворения ее потребностей, и западные разведчики не ожидают, что россия достигнет значительных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе. Кроме того, по словам чиновников, существует предел для российских производственных мощностей: российские заводы, вероятно, достигнут пика в следующем году.