Россия пригрозила Южной Корее "ответом" в случае передачи оружия Украине

россия пригрозила Южной Корее "ответными мерами", если Сеул осмелится передать Украине летальное оружие. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД рф андрей руденко в интервью российскому агентству ТАСС, пишет УНН.

Детали

В москве заявили, что уже неоднократно доносили до южнокорейской стороны свою позицию относительно "недопустимости" любых прямых или косвенных поставок вооружения Киеву.

По словам руденко, если Южная Корея все же присоединится к передаче летального оружия Украине, это может серьезно ударить по отношениям между двумя странами.

российский дипломат заявил, что в таком случае москва будет вынуждена прибегнуть к "ответным мерам", хотя не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

Причиной стала инициатива PURL

В заявлении российской стороны упоминается американская инициатива PURL – список приоритетных оборонных потребностей Украины, в рамках которого союзники могут присоединяться к поставкам критически важного вооружения.

Именно возможное присоединение Южной Кореи к этой схеме вызывает нервную реакцию кремля.

Южная Корея пока официально не дает летальное оружие

На данный момент Сеул официально ограничивается гуманитарной и нелетальной помощью Украине. Однако в россии уже не впервые публично предупреждают Южную Корею о последствиях в случае изменения этой политики.

Подобные заявления из москвы звучали и ранее – в частности после сообщений, что Сеул якобы изучает варианты более глубокого участия в поддержке Украины.

Кроме Южной Кореи, в том же интервью руденко озвучил угрозы и в адрес Японии. Он заявил, что россия применит "адекватные контрмеры", если Токио, по мнению москвы, будет создавать угрозу российским границам на Дальнем Востоке.

Таким образом кремль продолжает наращивать риторику давления на азиатских союзников Запада, которые могут усилить военную поддержку Украины.

