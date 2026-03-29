$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.6м/с
88%
746мм
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Лев XIV
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 13489 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 14082 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 15168 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 21024 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 24776 перегляди
Актуальне
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Соціальна мережа
Іл-78
Bild

росія пригрозила Південній Кореї "відповіддю" у разі передачі зброї Україні

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

МЗС рф попередило Сеул про наслідки через можливу передачу летального озброєння Києву. москва обіцяє контрзаходи у разі приєднання Кореї до списку PURL.

Фото: Yonhap

росія пригрозила Південній Кореї "заходами у відповідь", якщо Сеул наважиться передати Україні летальну зброю. Відповідну заяву зробив заступник глави МЗС рф андрій руденко в інтерв’ю російському агентству ТАСС, пише УНН.

Деталі

У москві заявили, що вже неодноразово доносили до південнокорейської сторони свою позицію щодо "неприпустимості" будь-яких прямих або непрямих поставок озброєння Києву.

За словами руденка, якщо Південна Корея все ж долучиться до передачі летальної зброї Україні, це може серйозно вдарити по відносинах між двома країнами.

російський дипломат заявив, що в такому випадку москва буде змушена вдатися до "відповідних заходів", хоча не уточнив, про які саме кроки йдеться.

Причиною стала ініціатива PURL

У заяві російської сторони згадується американська ініціатива PURL – список пріоритетних оборонних потреб України, у межах якого союзники можуть долучатися до постачання критично важливого озброєння.

Саме можливе приєднання Південної Кореї до цієї схеми викликає нервову реакцію кремля.

Південна Корея поки офіційно не дає летальну зброю

На цей момент Сеул офіційно обмежується гуманітарною та нелетальною допомогою Україні. Однак у росії вже не вперше публічно попереджають Південну Корею про наслідки у разі зміни цієї політики.

Подібні заяви з москви звучали і раніше – зокрема після повідомлень, що Сеул нібито вивчає варіанти глибшої участі у підтримці України.

Окрім Південної Кореї, у тому ж інтерв’ю руденко озвучив погрози і на адресу Японії. Він заявив, що росія застосує "адекватні контрзаходи", якщо Токіо, на думку москви, створюватиме загрозу російським кордонам на Далекому Сході.

Таким чином кремль продовжує нарощувати риторику тиску на азійських союзників Заходу, які можуть посилити військову підтримку України.

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Сеул
Токіо
Південна Корея
Японія
Україна
Київ