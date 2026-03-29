росія пригрозила Південній Кореї "відповіддю" у разі передачі зброї Україні
Київ • УНН
МЗС рф попередило Сеул про наслідки через можливу передачу летального озброєння Києву. москва обіцяє контрзаходи у разі приєднання Кореї до списку PURL.
росія пригрозила Південній Кореї "заходами у відповідь", якщо Сеул наважиться передати Україні летальну зброю. Відповідну заяву зробив заступник глави МЗС рф андрій руденко в інтерв’ю російському агентству ТАСС, пише УНН.
Деталі
У москві заявили, що вже неодноразово доносили до південнокорейської сторони свою позицію щодо "неприпустимості" будь-яких прямих або непрямих поставок озброєння Києву.
За словами руденка, якщо Південна Корея все ж долучиться до передачі летальної зброї Україні, це може серйозно вдарити по відносинах між двома країнами.
російський дипломат заявив, що в такому випадку москва буде змушена вдатися до "відповідних заходів", хоча не уточнив, про які саме кроки йдеться.
Причиною стала ініціатива PURL
У заяві російської сторони згадується американська ініціатива PURL – список пріоритетних оборонних потреб України, у межах якого союзники можуть долучатися до постачання критично важливого озброєння.
Саме можливе приєднання Південної Кореї до цієї схеми викликає нервову реакцію кремля.
Південна Корея поки офіційно не дає летальну зброю
На цей момент Сеул офіційно обмежується гуманітарною та нелетальною допомогою Україні. Однак у росії вже не вперше публічно попереджають Південну Корею про наслідки у разі зміни цієї політики.
Подібні заяви з москви звучали і раніше – зокрема після повідомлень, що Сеул нібито вивчає варіанти глибшої участі у підтримці України.
Окрім Південної Кореї, у тому ж інтерв’ю руденко озвучив погрози і на адресу Японії. Він заявив, що росія застосує "адекватні контрзаходи", якщо Токіо, на думку москви, створюватиме загрозу російським кордонам на Далекому Сході.
Таким чином кремль продовжує нарощувати риторику тиску на азійських союзників Заходу, які можуть посилити військову підтримку України.
