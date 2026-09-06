Россия нанесла удар по гражданскому объекту в Сумах, вспыхнул пожар
Киев • УНН
Вечером 6 сентября российская атака вызвала пожар на гражданском объекте в Сумах. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.
Вечером в воскресенье, 6 сентября, Россия нанесла очередной удар по объекту гражданской инфраструктуры в Сумах. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
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Отмечается, что в результате атаки возник пожар, существовала угроза распространения огня.
Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Все очаги возгорания ликвидированы
Напомним
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