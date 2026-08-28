Ворог атакував Суми, попередньо, з реактивної системи залпового вогню: семеро постраждалих у лікарні

ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire Point

МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково

рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро

Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489

"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину

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При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів

У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС

Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє поранених

Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця