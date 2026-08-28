Ворог атакував Суми, попередньо, з реактивної системи залпового вогню: семеро постраждалих у лікарні
Київ • УНН
Ворог, попередньо з РСЗВ, ударив по Сумах і пошкодив склади та транспорт. Семеро людей госпіталізовані, один у важкому стані.
Ворог завдав удару по території Сум, попередньо – з реактивної системи залпового вогню, сім постраждалих госпіталізовані. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
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Як повідомив Григоров, пошкоджені складські приміщення та транспорт у Зарічному районі міста.
Наразі госпіталізовані семеро постраждалих, один із них – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває - додав він.
За словами голови Сумської ОВА, усі наслідки ворожої атаки уточнюються.
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