Враг атаковал Сумы, предварительно, из реактивной системы залпового огня: семеро пострадавших в больнице

Враг нанес удар по территории Сум, предварительно — из реактивной системы залпового огня, семь пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Как сообщил Григоров, повреждены складские помещения и транспорт в Заречном районе города.

В настоящее время госпитализированы семеро пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается, — добавил он.

По словам главы Сумской ОВА, все последствия вражеской атаки уточняются.

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