Враг атаковал Сумы, предварительно, из реактивной системы залпового огня: семеро пострадавших в больнице
Киев • УНН
Враг, предположительно из РСЗО, ударил по Сумам и повредил склады и транспорт. Семеро человек госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.
Враг нанес удар по территории Сум, предварительно — из реактивной системы залпового огня, семь пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Как сообщил Григоров, повреждены складские помещения и транспорт в Заречном районе города.
В настоящее время госпитализированы семеро пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасательная операция продолжается, — добавил он.
По словам главы Сумской ОВА, все последствия вражеской атаки уточняются.
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