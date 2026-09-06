росія вдарила по цивільному об’єкту в Сумах, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Увечері 6 вересня російська атака спричинила пожежу на цивільному об’єкті в Сумах. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.
Ввечері у неділю, 6 вересня, росія завдала чергового удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Сумах. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання. Усі осередки горіння ліквідовано
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