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росія вдарила по цивільному об’єкту в Сумах, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Увечері 6 вересня російська атака спричинила пожежу на цивільному об’єкті в Сумах. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.

росія вдарила по цивільному об’єкту в Сумах, спалахнула пожежа

Ввечері у неділю, 6 вересня, росія завдала чергового удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Сумах. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання. Усі осередки горіння ліквідовано

- доповіли рятувальники.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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