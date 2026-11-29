Россия совершила 109 атак на украинские мосты ещё до проведения Силами обороны операции против Керченского моста, что опровергает заявления кремля о якобы «мести» за действия Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Только с 1 октября 2026 года российские войска 12 раз атаковали мосты через Днепр в Киеве. В ночь на 20 ноября в результате вражеских ударов повреждения получили ещё 3 столичных моста — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.

В Минобороны подчеркнули, что Россия начала наносить удары по украинским гражданским переправам задолго до операции Сил обороны против Керченского моста.

Чем отличаются украинские и российские удары по мостам

В ведомстве обратили внимание на принципиальную разницу между назначением украинских гражданских переправ и Керченского моста. Последний Россия использует для обеспечения военной логистики, в частности переброски техники и боеприпасов во временно оккупированный Крым.

Таким образом, как подчёркивают в Минобороны, Украина наносит удары по военной логистике оккупантов, тогда как Россия атакует украинскую гражданскую инфраструктуру.

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