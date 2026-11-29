Россия атаковала украинские мосты 109 раз ещё до операции против Керченского моста — Минобороны
Киев • УНН
Минобороны заявило, что Россия совершила 109 атак на украинские мосты до операции против Керченского. Удары РФ направлены на гражданскую инфраструктуру.
Россия совершила 109 атак на украинские мосты ещё до проведения Силами обороны операции против Керченского моста, что опровергает заявления кремля о якобы «мести» за действия Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Только с 1 октября 2026 года российские войска 12 раз атаковали мосты через Днепр в Киеве. В ночь на 20 ноября в результате вражеских ударов повреждения получили ещё 3 столичных моста — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.
В Минобороны подчеркнули, что Россия начала наносить удары по украинским гражданским переправам задолго до операции Сил обороны против Керченского моста.
Чем отличаются украинские и российские удары по мостам
В ведомстве обратили внимание на принципиальную разницу между назначением украинских гражданских переправ и Керченского моста. Последний Россия использует для обеспечения военной логистики, в частности переброски техники и боеприпасов во временно оккупированный Крым.
Таким образом, как подчёркивают в Минобороны, Украина наносит удары по военной логистике оккупантов, тогда как Россия атакует украинскую гражданскую инфраструктуру.
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