росія здійснила 109 атак на українські мости ще до проведення Силами оборони операції проти Керченського мосту, що спростовує заяви кремля про нібито "помсту" за дії України. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

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Лише з 1 жовтня 2026 року російські війська 12 разів атакували мости через Дніпро в Києві. У ніч на 20 листопада внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали ще 3 столичні мости – Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний.

У Міноборони наголосили, що росія почала завдавати ударів по українських цивільних переправах задовго до операції Сил оборони проти Керченського мосту.

Чим відрізняються українські та російські удари по мостах

У відомстві звернули увагу на принципову різницю між призначенням українських цивільних переправ та Керченського мосту. Останній росія використовує для забезпечення військової логістики, зокрема перекидання техніки та боєприпасів до тимчасово окупованого Криму.

Таким чином, як наголошують у Міноборони, Україна завдає ударів по військовій логістиці окупантів, тоді як росія атакує українську цивільну інфраструктуру.

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