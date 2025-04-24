24 апреля россия осуществила массированный удар ракетами и дронами по Киеву и другим регионам после того, как накануне выдвинула максималистские требования к Украине выйти из своих регионов. Это свидетельствует о том, что россия, а не Украина, препятствует миру. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, реагируя на ночную атаку рф, передает УНН.

россия осуществила массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, нацелившись на мирное население Киева и других регионов. Вчерашние российские максималистские требования к Украине выйти из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что россия, а не Украина, является препятствием для мира. На москву, а не на Киев, надо давить - написал Сибига.

Детали

Глава МИД добавил, что столица Украины пережила особенно ужасную и громкую ночь и подчеркнул, что среди 70 пострадавших есть 6 детей. По его словам, мирные жители в других городах и общинах по всей Украине также содрогнулись от массированной атаки посреди ночи.

"путин демонстрирует через свои действия, что он не испытывает каких-либо трудностей и только пытается начать войну. Слабостью и уступками не остановить его террор и агрессию. Только сила и натиск воли", - подчеркнул глава МИД.

Напомним

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что война закончится мгновенно, если Украина выведет войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. По мнению пресс-секретаря путина, эти регионы являются частью рф.