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"россия, а не Украина, является препятствием для мира": Сибига отреагировал на массированную атаку россиян на Украину

Киев • УНН

 • 188 просмотра

После массированного удара по Киеву, глава МИД Украины заявил, что россия выдвинула требования о выходе Украины из своих регионов. Сибига подчеркнул, что именно рф, а не Украина, препятствует миру.

"россия, а не Украина, является препятствием для мира": Сибига отреагировал на массированную атаку россиян на Украину

24 апреля россия осуществила массированный удар ракетами и дронами по Киеву и другим регионам после того, как накануне выдвинула максималистские требования к Украине выйти из своих регионов. Это свидетельствует о том, что россия, а не Украина, препятствует миру. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, реагируя на ночную атаку рф, передает УНН.

россия осуществила массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, нацелившись на мирное население Киева и других регионов. Вчерашние российские максималистские требования к Украине выйти из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что россия, а не Украина, является препятствием для мира. На москву, а не на Киев, надо давить

- написал Сибига.

Детали

Глава МИД добавил, что столица Украины пережила особенно ужасную и громкую ночь и подчеркнул, что среди 70 пострадавших есть 6 детей. По его словам, мирные жители в других городах и общинах по всей Украине также содрогнулись от массированной атаки посреди ночи.

"путин демонстрирует через свои действия, что он не испытывает каких-либо трудностей и только пытается начать войну. Слабостью и уступками не остановить его террор и агрессию. Только сила и натиск воли", - подчеркнул глава МИД.

Напомним

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что война закончится мгновенно, если Украина выведет войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. По мнению пресс-секретаря путина, эти регионы являются частью рф.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Донецкая область
Андрей Сибига
Луганская область
Запорожская область
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