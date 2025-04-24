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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

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"росія, а не Україна, є перешкодою для миру": Сибіга відреагував на масовану атаку росіян на Україну

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Після масованого удару по Києву, голова МЗС України заявив, що росія висунула вимоги щодо виходу України зі своїх регіонів. Сибіга наголосив, що саме рф, а не Україна, перешкоджає миру.

"росія, а не Україна, є перешкодою для миру": Сибіга відреагував на масовану атаку росіян на Україну

24 квітня росія здійснила масований удар ракетами та дронами по Києву та інших регіонах після того, як напередодні висунула максималістські вимоги до України вийти зі своїх регіонів. Це свідчить про те, що росія, а не Україна, перешкоджає миру. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, реагуючи на нічну атаку рф, передає УНН.

росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, націлившись на мирне населення Києва та інших регіонів. Вчорашні російські максималістські вимоги до України вийти зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що росія, а не Україна, є перешкодою для миру. На москву, а не на Київ, треба тиснути

- написав Сибіга.

Деталі

Голова МЗС додав, що столиця України пережила особливо жахливу та гучну ніч та наголосив, що серед 70 постраждалих є 6 дітей. За його словами, мирні жителі в інших містах та громадах по всій Україні також здригнулися від масованої атаки посеред ночі.

"путін демонструє через свої дії, що він не відчуває будь-яких труднощів і тільки намагається почати війну. Слабкістю і поступками буде не зупинити його терор і агресію. Тільки сила і натиск волі", - наголосив голова МЗС.

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що війна закінчиться миттєво, якщо Україна виведе війська з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. На думку прессекретаря путіна, ці регіони є частиною рф.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Андрій Сибіга
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