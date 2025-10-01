$41.140.18
17:49
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
17:21
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
15:19
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
публикации
Эксклюзивы
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
российские обстрелы украинской энергетики угрожают безопасности Европы: в ОП заверили, что ответ будет

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что российские обстрелы энергетики Украины создают угрозы для безопасности Европы и не останутся без ответа. В Минэнерго сообщили, что из-за обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области возникла чрезвычайная ситуация на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" в Славутиче.

российские обстрелы украинской энергетики угрожают безопасности Европы: в ОП заверили, что ответ будет

россияне обстреливают украинскую энергетику и создают угрозы для безопасности Европы. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак и подчеркнул, что "без ответа такие действия не останутся", передает УНН.

россияне обстреливают нашу энергетику и создают угрозы не только для Украины, но и для безопасности Европы. Без ответа такие действия не останутся. Украина ответила и будет отвечать 

- сообщил Ермак.

По словам главы ОП, важно, чтобы страны, имеющие влияние на неадекватный режим путина, сделали все, чтобы россия прекратила войну. И применили все имеющиеся для этого инструменты.

В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света01.10.25, 20:21 • 11214 просмотров

Напомним

Как сообщили в Минэнерго, из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Владимир Путин
Чернобыльская АЭС
Киевская область
Министерство энергетики Украины
Андрій Єрмак
Европа
Украина