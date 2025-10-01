российские обстрелы украинской энергетики угрожают безопасности Европы: в ОП заверили, что ответ будет
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что российские обстрелы энергетики Украины создают угрозы для безопасности Европы и не останутся без ответа. В Минэнерго сообщили, что из-за обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области возникла чрезвычайная ситуация на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" в Славутиче.
россияне обстреливают украинскую энергетику и создают угрозы для безопасности Европы. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак и подчеркнул, что "без ответа такие действия не останутся", передает УНН.
россияне обстреливают нашу энергетику и создают угрозы не только для Украины, но и для безопасности Европы. Без ответа такие действия не останутся. Украина ответила и будет отвечать
По словам главы ОП, важно, чтобы страны, имеющие влияние на неадекватный режим путина, сделали все, чтобы россия прекратила войну. И применили все имеющиеся для этого инструменты.
Как сообщили в Минэнерго, из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация.