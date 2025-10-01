російські обстріли української енергетики загрожують безпеці Європи: в ОП запевнили, що відповідь буде

росіяни обстрілюють українську енергетику і створюють загрози для безпеки Європи. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак і наголосив, що "без відповіді такі дії не залишаться", передає УНН.

росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме - повідомив Єрмак.

За словами глави ОП, важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим путіна, зробили все, аби росія припинила війну. І застосували всі наявні для цього інструменти.

Як повідомили в Міненерго, через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.