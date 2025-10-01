$41.140.18
17:49 • 8422 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 11236 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19 • 20385 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 17934 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 32896 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 22987 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 21373 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54294 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41188 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31963 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
російські обстріли української енергетики загрожують безпеці Європи: в ОП запевнили, що відповідь буде

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що російські обстріли енергетики України створюють загрози для безпеки Європи і не залишаться без відповіді. У Міненерго повідомили, що через обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області виникла надзвичайна ситуація на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" у Славутичі.

російські обстріли української енергетики загрожують безпеці Європи: в ОП запевнили, що відповідь буде

росіяни обстрілюють українську енергетику і створюють загрози для безпеки Європи. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак і наголосив, що "без відповіді такі дії не залишаться", передає УНН.

росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме 

- повідомив Єрмак.

За словами глави ОП, важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим путіна, зробили все, аби росія припинила війну. І застосували всі наявні для цього інструменти.

На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла01.10.25, 20:21 • 11218 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомили в Міненерго, через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
