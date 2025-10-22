Атака РФ на Кировоградскую область: 27 населенных пунктов остались без света
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины, в Кировоградской области отключено от электроснабжения 27 населенных пунктов. Соответствующие службы уже ликвидируют последствия обстрелов.
российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 22 октября – не обошла она стороной и Кировоградскую область. Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.
Подробности
В результате атаки от электроснабжения отключено 27 населенных пунктов области. Соответствующие службы приступили к ликвидации последствий вражеских обстрелов.
Контекст
Из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру утром 22 октября в Киеве и по меньшей мере 7 областях ввели экстренные отключения электроэнергии.
Также УНН сообщал, что 22 октября в Украине дважды объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, являющихся носителями аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Напомним
В ночь на 22 октября россия атаковала дронами Бровары Киевской области. В результате вражеского обстрела ранения получила женщина 1941 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу.