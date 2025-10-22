Атака рф на Кіровоградщину: 27 населених пунктів залишилися без світла
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України, на Кіровоградщині відключено від електропостачання 27 населених пунктів. Відповідні служби вже ліквідовують наслідки обстрілів.
російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України у ніч на 22 жовтня - не обійшла вона стороною і Кіровоградську область. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
Деталі
Внаслідок атаки від електропостачання відключено 27 населених пунктів області. Відповідні служби приступили до ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
Контекст
Через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру вранці 22 жовтня у Києві та щонайменше 7 областях запровадили екстрені відключення електроенергії.
Також УНН повідомляв, що 22 жовтня в Україні двічі оголошували повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К, що носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".
Нагадаємо
У ніч на 22 жовтня росія атакувала дронами Бровари Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістала жінка 1941 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні.