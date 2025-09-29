рф пытается начать новый этап эскалации против трансатлантического сообщества - Сибига

россия пытается начать новый этап эскалации и открытой гибридной войны против всего трансатлантического сообщества. Российский диктатор владимир путин хочет показать, что Европа и НАТО слабы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга в Польше, передает корреспондент УНН.

Сибига сообщил, что рад сегодня участвовать в министерской встрече в формате "Веймар+", в который входят также министры иностранных дел Германии, Польши и Франции.

Сегодня россия пытается начать новый этап эскалации, новый этап войны. Этап эскалации и открытой гибридной войны против всего трансатлантического сообщества. Каждый день мы видим, как россия усиливает террор против Украины, против гражданских людей. Как она беспрецедентно и сознательно нарушает воздушное пространство ЕС и НАТО. Польша, Румыния, Эстония – это не случайности. путин сознательно провоцирует, обостряет, испытывает, стремится посеять страх и разделить нас. Он хочет показать, что Европа и НАТО слабы. У россии ничего не получится, даже несмотря на следующие провокации, которые следует ожидать в дальнейшем