рф пытается начать новый этап эскалации против трансатлантического сообщества - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россия начинает новый этап эскалации и гибридной войны против трансатлантического сообщества. Он отметил, что интеграция украинской системы ПВО в единую европейскую систему должна стать решающим шагом для усиления безопасности.
россия пытается начать новый этап эскалации и открытой гибридной войны против всего трансатлантического сообщества. Российский диктатор владимир путин хочет показать, что Европа и НАТО слабы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга в Польше, передает корреспондент УНН.
Детали
Сибига сообщил, что рад сегодня участвовать в министерской встрече в формате "Веймар+", в который входят также министры иностранных дел Германии, Польши и Франции.
Сегодня россия пытается начать новый этап эскалации, новый этап войны. Этап эскалации и открытой гибридной войны против всего трансатлантического сообщества. Каждый день мы видим, как россия усиливает террор против Украины, против гражданских людей. Как она беспрецедентно и сознательно нарушает воздушное пространство ЕС и НАТО. Польша, Румыния, Эстония – это не случайности. путин сознательно провоцирует, обостряет, испытывает, стремится посеять страх и разделить нас. Он хочет показать, что Европа и НАТО слабы. У россии ничего не получится, даже несмотря на следующие провокации, которые следует ожидать в дальнейшем
Сибига сообщил, что он с партнерами обсудил совместные шаги для усиления безопасности на пути к устойчивому миру.
"Интеграция украинской системы противовоздушной обороны в единую европейскую систему ПВО должна стать одним из первых и решающих шагов в этом направлении", - сказал Сибига.
Дополнение
Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны россии.
Министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова участвовать в проекте "Стена дронов". Украина сейчас стремится и может играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс указал, что ЕС может значительно улучшить свои возможности обнаружения дронов в течение года, но понадобится гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели.