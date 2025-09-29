рф намагається розпочати новий етап ескалації проти трансатлантичної спільноти - Сибіга

росія намагається розпочати новий етап ескалації та відкритої гібридної війни проти всієї трансатлантичної спільноти. Російський диктатор володимир путін хоче показати, що Європа та НАТО слабкі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу у Польщі, передає кореспондент УНН.

Сибіга повідомив, що радий сьогодні брати участь в міністерській зустрічі у форматі "Веймар+", до якого входять міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції.

Сьогодні росія намагається розпочати новий етап ескалації, новий етап війни. Етап ескалації та відкритої гібридної війни проти всієї трансатлантичної спільноти. Кожного дня ми бачимо, як росія посилює терор проти України, проти цивільних людей. Як вона безпрецедентно та свідомо порушує повітряний простір ЄС та НАТО. Польща, Румунія, Естонія – це не випадковості. путін свідомо провокує, загострює, випробовує, прагне посіяти страх та розділити нас. Він хоче показати, що Європа та НАТО слабкі. У росії нічого не вийде, навіть попри наступні провокації, які слід очікувати надалі