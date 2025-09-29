рф намагається розпочати новий етап ескалації проти трансатлантичної спільноти - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія розпочинає новий етап ескалації та гібридної війни проти трансатлантичної спільноти. Він зазначив, що інтеграція української системи ППО в єдину європейську систему має стати вирішальним кроком для посилення безпеки.
росія намагається розпочати новий етап ескалації та відкритої гібридної війни проти всієї трансатлантичної спільноти. Російський диктатор володимир путін хоче показати, що Європа та НАТО слабкі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу у Польщі, передає кореспондент УНН.
Деталі
Сибіга повідомив, що радий сьогодні брати участь в міністерській зустрічі у форматі "Веймар+", до якого входять міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції.
Сьогодні росія намагається розпочати новий етап ескалації, новий етап війни. Етап ескалації та відкритої гібридної війни проти всієї трансатлантичної спільноти. Кожного дня ми бачимо, як росія посилює терор проти України, проти цивільних людей. Як вона безпрецедентно та свідомо порушує повітряний простір ЄС та НАТО. Польща, Румунія, Естонія – це не випадковості. путін свідомо провокує, загострює, випробовує, прагне посіяти страх та розділити нас. Він хоче показати, що Європа та НАТО слабкі. У росії нічого не вийде, навіть попри наступні провокації, які слід очікувати надалі
Сибіга повідомив, що він з партнерами обговорив спільні кроки для посилення безпеки на шляху до сталого миру.
"Інтеграція української системи протиповітряної оборони у єдину європейську систему ППО має стати одним з перших та вирішальних кроків у цьому напрямку", - сказав Сибіга.
Доповнення
Україна пропонує Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз з боку росії.
Міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів". Україна зараз прагне та може відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози.
Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс вказав, що ЄС може значно покращити свої можливості виявлення дронів протягом року, але знадобиться набагато більше часу, щоб створити повноцінну мережу на суші та на морі, здатну відстежувати та знищувати цілі.