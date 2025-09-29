Україна утримує фронт та контратакує: Сибіга обговорив з "Веймарським трикутником" військові потреби і вступ до ЄС як гарантію безпеки
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Варшаві обговорив з колегами з Веймарського трикутника ситуацію на фронті, військові потреби України та спільну реакцію на ескалацію з боку росії. Також йшлося про швидкий вступ України до ЄС як гарантію безпеки.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що обговорив з колегами з країн Веймарського трикутника (Польща, Франція, Німеччина) у Варшаві ситуацію на фронті, військові потреби України та спільну реакцію на гібридні атаки проти Європи, а також швидкий вступ України до ЄС як гарантію безпеки, пише УНН.
"Щойно завершилася зустріч міністрів формату "Веймарський трикутник" + Україна у Варшаві. Дуже чесні, глибокі та змістовні переговори. Дякую, Радослав Сікорський, Жан-Ноель Барро та Йоганн Вадефуль", - вказав Сибіга у X.
З його слів, порядок денний зустрічі "охоплював результати тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, зокрема переговори між президентами Зеленським та Трампом".
"Я детально повідомив про ситуацію на полі бою: попри російські атаки, Україна утримує лінію фронту; у деяких районах ми контратакуємо та вже відбили деякі території, де ми також оточили та захопили значні російські сили", - вказав Сибіга.
Голова МЗС додав, що сторони "обговорили спільну реакцію на нещодавню ескалацію та провокації з боку росії, включаючи відкриті гібридні атаки проти Європи та трансатлантичної спільноти".
"Потрібно посилення тиску на росію за допомогою скоординованих санкцій, повне використання заморожених російських активів та посилення оборони України", наголосив міністр.
Я також повідомив про найнагальніші військові потреби України безпосередньо від нашого Головнокомандувача. Також обговорювалися гарантії безпеки для України та ключова роль Коаліції охочих. Якнайшвидший вступ України до ЄС є одним з елементів таких гарантій безпеки
Він також зауважив, що "важливо використати імпульс надихаючих результатів виборів у Молдові для спільного українсько-молдовського прориву в переговорах про вступ до ЄС".
