Україна утримує фронт та контратакує: Сибіга обговорив з "Веймарським трикутником" військові потреби і вступ до ЄС як гарантію безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Варшаві обговорив з колегами з Веймарського трикутника ситуацію на фронті, військові потреби України та спільну реакцію на ескалацію з боку росії. Також йшлося про швидкий вступ України до ЄС як гарантію безпеки.