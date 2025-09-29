Украина удерживает фронт и контратакует: Сибига обсудил с "Веймарским треугольником" военные нужды и вступление в ЕС как гарантию безопасности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Варшаве обсудил с коллегами из Веймарского треугольника ситуацию на фронте, военные нужды Украины и совместную реакцию на эскалацию со стороны России. Также речь шла о скорейшем вступлении Украины в ЕС как гарантии безопасности.