Украина удерживает фронт и контратакует: Сибига обсудил с "Веймарским треугольником" военные нужды и вступление в ЕС как гарантию безопасности

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Варшаве обсудил с коллегами из Веймарского треугольника ситуацию на фронте, военные нужды Украины и совместную реакцию на эскалацию со стороны России. Также речь шла о скорейшем вступлении Украины в ЕС как гарантии безопасности.

Украина удерживает фронт и контратакует: Сибига обсудил с "Веймарским треугольником" военные нужды и вступление в ЕС как гарантию безопасности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что обсудил с коллегами из стран Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) в Варшаве ситуацию на фронте, военные потребности Украины и совместную реакцию на гибридные атаки против Европы, а также быстрое вступление Украины в ЕС как гарантию безопасности, пишет УНН.

Детали

"Только что завершилась встреча министров формата "Веймарский треугольник" + Украина в Варшаве. Очень честные, глубокие и содержательные переговоры. Спасибо, Радослав Сикорский, Жан-Ноэль Барро и Йоханн Вадефуль", - указал Сибига в X.

По его словам, повестка дня встречи "охватывала результаты недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в частности переговоры между президентами Зеленским и Трампом".

Сибига прибыл в Варшаву: на первой встрече обсудил провокации россии против ЕС и НАТО

"Я подробно сообщил о ситуации на поле боя: несмотря на российские атаки, Украина удерживает линию фронта; в некоторых районах мы контратакуем и уже отбили некоторые территории, где мы также окружили и захватили значительные российские силы", - указал Сибига.

Глава МИД добавил, что стороны "обсудили совместную реакцию на недавнюю эскалацию и провокации со стороны россии, включая открытые гибридные атаки против Европы и трансатлантического сообщества".

"Необходимо усиление давления на россию с помощью скоординированных санкций, полное использование замороженных российских активов и усиление обороны Украины", - подчеркнул министр.

Я также сообщил о самых насущных военных потребностях Украины непосредственно от нашего Главнокомандующего. Также обсуждались гарантии безопасности для Украины и ключевая роль Коалиции желающих. Скорейшее вступление Украины в ЕС является одним из элементов таких гарантий безопасности

- сообщил Сибига.

Он также отметил, что "важно использовать импульс вдохновляющих результатов выборов в Молдове для совместного украинско-молдавского прорыва в переговорах о вступлении в ЕС".

Кошта пытается обойти вето Орбана относительно заявки Украины на членство в ЕС - Politico

Юлия Шрамко

