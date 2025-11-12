$42.010.06
Игнорировали прекращение огня и пытались обмануть США - Кислица о действиях делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Делегация РФ на переговорах в Стамбуле весной и летом 2025 года игнорировала шаги к завершению боевых действий. Вместо этого россияне пытались манипулировать и обмануть американцев, отрицая украинскую идентичность.

Игнорировали прекращение огня и пытались обмануть США - Кислица о действиях делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Во время «мирных» переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле весной и летом 2025 года делегация РФ игнорировала конкретные шаги к завершению боевых действий, вместо этого пытаясь разозлить украинских делегатов, использовали манипуляции, чтобы обмануть американцев. Об этом говорится в рассказе заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы изданию The Times.

Подробности

По словам Кислицы, подход делегации РФ на переговорах в Стамбуле заключался в игнорировании «конкретных шагов к миру», отрицании идентичности Украины и в попытке создания иллюзии прогресса, чтобы схитрить перед американской стороной.

По словам украинского дипломата, в Стамбуле россияне появились с досье на каждого члена украинской делегации, с целью попытаться прибегнуть к провокациям.

Саммит Трампа и путина в Будапеште: песков озвучил позицию кремля по встрече07.11.25, 12:36 • 3883 просмотра

При этом глава российской делегации, Мединский, искажал историю Украины, утверждая, что якобы «мы, русские, убиваем русских».

Они очень хорошо знают биографию каждого из нас. У них был состав украинских министров обороны, генералов и дипломатов

- пояснил Кислица в интервью

Но россияне отрицали украинскую идентичность, впрочем представители Киева договорились на предвстречном брифинге не реагировать на подобные манипуляции.

лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины - обязательные условия окончания войны. В СНБО отреагировали11.11.25, 16:16 • 3816 просмотров

По словам заместителя главы МИД Украины, на переговорах в Стамбуле российская сторона неоднократно игнорировала «все попытки обсудить суть вопроса». Вместо этого Мединский и его коллеги предлагали создать группы в Whatsapp, рабочие группы и другие механизмы, с помощью которых они могли бы ввести американцев в заблуждение, заставив их поверить, что переговоры продвигаются, чтобы те не принимали карательных мер.

Кислица сказал, что россияне отказались рассматривать какое-либо прекращение огня, пока он не спросил их, что они понимают под этим словом. Единственное прекращение огня, на которое согласилась бы российская делегация, это двухчасовое перемирие для сбора погибших, пишет Times.

Напомним

После нескольких раундов переговоров, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявлял, что следующий раунд переговоров в Стамбуле будет двусторонним между Россией и Украиной.

В Стамбуле проходит встреча мусульманских стран по перемирию в Газе03.11.25, 16:25 • 3150 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Таймс
Сергей Кислыця
Стамбул
Соединённые Штаты
Украина