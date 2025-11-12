Ігнорували припинення вогню та намагалися обдурити США - Кислиця про дії делегації рф на переговорах у Стамбулі

Під час "мирних" переговорів між Україною та росією у Стамбулі навесні і влітку 2025 року, делегація рф ігнорувала конкретні кроки до завершення бойових дій, натомість намагючись розлютити українських делегатів, використовували маніпуляції, щоб обдурити американців. Про це ідеться у розповіді заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці виданню The Times.

Деталі

За словами Кислиці, підхід делегації рф на переговорах у Стамбулі полягав у ігноруванні "конкретних кроків до миру", запереченні ідентичності України та у спробі створення ілюзії прогресу, щоб схитрити перед американською стороною.

За словами українського дипломата, у Стамбулі росіяни з'явились з досьє на кожного члена української делегації, з метою спробувати вдатися до провокацій.

При цьому голова російської делегації, мединський, викривав історію України, ствержуючи, що буцімто "ми, росіяни, вбиваємо росіян".

Вони дуже добре знають біографію кожного з нас. У них був склад українських міністрів оборони, генералів та дипломатів - пояснив Кислиця в інтерв'ю

Але росіяни заперечували українську ідентичність, втім представники Києва домовились на передзустрічному брифінгу не реагувати на подібні маніпуляції.

За словами заступника глави МЗС України, на переговорах у Стамбулі російська сторона неодноразово ігнорувала "всі спроби обговорити суть питання". Натомість Мединський та його коллеги пропонували створити групи в Whatsapp, робочі групи та інші механізми, за допомогою яких вони могли б ввести американців в оману, змусивши їх повірити, що переговори просуваються, щоб ті не вживали каральних заходів.

Кислиця сказав, що росіяни відмовилися розглядати будь-яке припинення вогню, поки він не запитав їх, що вони розуміють під цим словом. Єдине припинення вогню, на яке погодилася б російська делегація, це двогодинне перемир'я для збору загиблих, пише Times.

Нагадаємо

Після декількох раундів переговорів, помічник російського диктатора юрій ушаков заявляв, що наступний раунд переговорів у Стамбулі буде двостороннім між росією та Україною.

