Ігнорували припинення вогню та намагалися обдурити США - Кислиця про дії делегації рф на переговорах у Стамбулі
Київ • УНН
Делегація рф на переговорах у Стамбулі навесні та влітку 2025 року ігнорувала кроки до завершення бойових дій. Натомість росіяни намагалися маніпулювати та обдурити американців, заперечуючи українську ідентичність.
Під час "мирних" переговорів між Україною та росією у Стамбулі навесні і влітку 2025 року, делегація рф ігнорувала конкретні кроки до завершення бойових дій, натомість намагючись розлютити українських делегатів, використовували маніпуляції, щоб обдурити американців. Про це ідеться у розповіді заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці виданню The Times.
Деталі
За словами Кислиці, підхід делегації рф на переговорах у Стамбулі полягав у ігноруванні "конкретних кроків до миру", запереченні ідентичності України та у спробі створення ілюзії прогресу, щоб схитрити перед американською стороною.
За словами українського дипломата, у Стамбулі росіяни з'явились з досьє на кожного члена української делегації, з метою спробувати вдатися до провокацій.
При цьому голова російської делегації, мединський, викривав історію України, ствержуючи, що буцімто "ми, росіяни, вбиваємо росіян".
Вони дуже добре знають біографію кожного з нас. У них був склад українських міністрів оборони, генералів та дипломатів
Але росіяни заперечували українську ідентичність, втім представники Києва домовились на передзустрічному брифінгу не реагувати на подібні маніпуляції.
За словами заступника глави МЗС України, на переговорах у Стамбулі російська сторона неодноразово ігнорувала "всі спроби обговорити суть питання". Натомість Мединський та його коллеги пропонували створити групи в Whatsapp, робочі групи та інші механізми, за допомогою яких вони могли б ввести американців в оману, змусивши їх повірити, що переговори просуваються, щоб ті не вживали каральних заходів.
Кислиця сказав, що росіяни відмовилися розглядати будь-яке припинення вогню, поки він не запитав їх, що вони розуміють під цим словом. Єдине припинення вогню, на яке погодилася б російська делегація, це двогодинне перемир'я для збору загиблих, пише Times.
Нагадаємо
Після декількох раундів переговорів, помічник російського диктатора юрій ушаков заявляв, що наступний раунд переговорів у Стамбулі буде двостороннім між росією та Україною.
