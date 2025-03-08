рф атакует Украину "шахедами": в Запорожской области прогремели взрывы
Киев • УНН
российские войска запустили ударные БПЛА по территории Украины вечером 8 марта. Беспилотники зафиксированы в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Вечером субботы, 8 марта, российская армия запустила по территории Украины ударные беспилотники. В Запорожской области городская власть сообщила о взрывах. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-каналы начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова и Воздушные Силы ВС Украины.
Взрывы в Запорожской области! До отбой оставайтесь в безопасных местах
Состоянием на 20:55 вражеские дроны фиксировали:
- На Херсонщине на границе с Николаевщиной, курсом на северо-западное направление.
- На Запорожье группа "шахедов" курсом на восток и в районе областного центра.
- На Днепропетровщине, северо-западным курсом.
- В центре Харьковщины, юго-западным курсом.
- На севере Сумщины, юго-западным курсом, на Черниговщину. Другая группа на юг, на Полтавщину.
- На Полтавщине, курсом на юг.
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