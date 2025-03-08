Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47
Киев • УНН
В результате российской атаки на Доброполье погибли 11 человек, ранены 47, среди которых 7 детей. Повреждено 8 пятиэтажек, торговый центр и 30 автомобилей, некоторые здания почти полностью сгорели.
В результате российского удара по Доброполью количество раненых возросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
11 погибших и 47 раненых — такие последствия удара по Доброполью на 16:00. 7 раненых госпитализированы в Доброполье, еще 3 в более тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых - 7 детей
По его словам, разрушено и повреждено как минимум 8 пятиэтажных домов, торговый центр, торговые павильоны, 30 автомобилей. Некоторые дома сгорели почти полностью.
Ликвидация последствий обстрела продолжается. Окончательные объемы причиненного ущерба устанавливаем.
Дополнение
россияне нанесли три удара по Доброполью в Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Доброполье баллистическими ракетами и повторный удар, когда на место прибыли спасатели, указав, что "такие удары показывают, что цели в россии неизменны".