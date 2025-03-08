"Має зламатися все, що допомагає путіну": Зеленський відреагував на атаку рф на Добропілля

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на Добропілля балістичними ракетами і повторний удар, коли на місце прибули рятувальники, вказавши, що "такі удари показують, що цілі в росії незмінні", пише УНН.

Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни. На зараз, на жаль, відомо про 11 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Ще більш ніж 30 людей поранено, з них 5 дітей. Пошкоджено 8 пʼятиповерхівок та адміністративну будівлю, пожежну машину - повідомив Зеленський, показавши фото наслідків.

Президент подякував усім екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу повторних ударів, не бояться й рятують людей від цього терору. "Усім, хто захищає життя, ризикуючи своїм", - вказав він.

Такі удари показують, що цілі в росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти росії. Має зламатися все, що допомагає путіну фінансувати війну - наголосив Зеленський.

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