"Все, что помогает путину, должно сломаться": Зеленский отреагировал на атаку рф на Доброполье

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Доброполье баллистическими ракетами и повторный удар, когда на место прибыли спасатели, указав, что "такие удары показывают, что цели в россии неизменны", пишет УНН.

Вчера вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья в Донецкой области. После прибытия наших служб на место был нанесен еще один удар, умышленно по спасателям. Подлая и бесчеловечная тактика запугивания, к которой часто прибегают россияне. На данный момент, к сожалению, известно о 11 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Более 30 человек ранены, из них 5 детей. Повреждено 8 пятиэтажек и административное здание, пожарная машина

Президент поблагодарил все экстренные службы, полицию, ГСЧС, медиков, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей от этого террора. "Всем, кто защищает жизнь, рискуя своей", - указал он.

Такие удары показывают, что цели в россии неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против россии. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну