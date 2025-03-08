Удар рф по Доброполью - из самых жестоких за последнее время: в Донецкой области объявлен траур
Киев • УНН
За сутки российские атаки унесли жизни 20 мирных жителей Донецкой области, больше всего в Доброполье - 11 человек. Ранения получили 43 человека, объявлен День траура.
За сутки атаки российских войск забрали жизни 20 жителей Донецкой области, еще 43 человека получили ранения, объявлен День траура, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
За 7 марта россияне убили 20 жителей Донеччины: 11 в Доброполье, 3 в Покровске, 2 в Константинополе, 1 в Яблуновке, Константиновке, Мирнограде и Иванополье
Еще 43 человека в области за сутки, по его словам, получили ранения.
Обстрел Доброполья в Донецкой области: как минимум 11 погибших, 30 раненых08.03.25, 07:45 • 21611 просмотров
На Донеччине объявлен День траура. Вчерашний удар по Доброполью - один из самых жестоких за последнее время. В настоящее время известно о 11 погибших и 30 раненых
Всего за сутки, по словам Филашкина, россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донеччины:
- Покровский район. В Доброполье 11 человек погибли и 30 ранены, повреждено 8 многоэтажек, торговый центр и 30 автомобилей. В Мирнограде 1 человек погиб, 1 дом поврежден. В Покровске 3 человека погибли, 3 дома повреждены. В Малиновке Гродовской громады поврежден дом.
- Краматорский район. В Дробышевом Лиманской громады 3 человека ранены, 9 домов повреждены. В Краматорске 5 человек ранены. В Константиновке 1 человек погиб, повреждено 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 линии электропередач, 2 газопровода и 5 гаражей; в Иванополье 1 человек погиб, повреждено 18 частных домов, 2 магазина и 3 административных здания.
- Бахмутский район. В Сиверске повреждено 7 домов.