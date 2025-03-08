Удар рф по Добропіллю - із найжорстокіших за останній час: на Донеччині оголосили жалобу

За добу атаки російських військ забрали життя 20 жителів Донецької області, ще 43 людей отримали поранення, оголошено День жалоби, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 7 березня росіяни вбили 20 жителів Донеччини: 11 у Добропіллі, 3 у Покровську, 2 у Костянтинополі, 1 у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі - написав Філашкін.

Ще 43 людини в області за добу, з його слів, дістали поранення.

Обстріл Добропілля на Донеччині: щонайменше 11 загиблих, 30 поранених

На Донеччині оголошено День жалоби. Вчорашній удар по Добропіллю - один із найжорстокіших за останній час. Наразі відомо про 11 загиблих і 30 поранених - повідомив Філашкін.

Усього за добу, зі слів Філашкіна, росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини: