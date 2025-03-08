Удар рф по Добропіллю - із найжорстокіших за останній час: на Донеччині оголосили жалобу
Київ • УНН
За добу російські атаки забрали життя 20 мирних жителів Донецької області, найбільше у Добропіллі - 11 осіб. Поранення отримали 43 людини, оголошено День жалоби.
За добу атаки російських військ забрали життя 20 жителів Донецької області, ще 43 людей отримали поранення, оголошено День жалоби, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 7 березня росіяни вбили 20 жителів Донеччини: 11 у Добропіллі, 3 у Покровську, 2 у Костянтинополі, 1 у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі
Ще 43 людини в області за добу, з його слів, дістали поранення.
Обстріл Добропілля на Донеччині: щонайменше 11 загиблих, 30 поранених08.03.25, 07:45 • 21615 переглядiв
На Донеччині оголошено День жалоби. Вчорашній удар по Добропіллю - один із найжорстокіших за останній час. Наразі відомо про 11 загиблих і 30 поранених
Усього за добу, зі слів Філашкіна, росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини:
- Покровський район. У Добропіллі 11 людей загинули і 30 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок, торгівельний центр і 30 автівок. У Мирнограді 1 людина загинула, 1 будинок пошкоджено. У Покровську 3 людини загинули, 3 будинки пошкоджено. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено будинок.
- Краматорський район. У Дробишевому Лиманської громади 3 людини поранені, 9 будинків пошкоджено. У Краматорську 5 людей поранено. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 5 гаражів; в Іванопіллі 1 людина загинула, пошкоджено 18 приватних будинків, 2 крамниці і 3 адмінбудівлі.
- Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.