Обстріл Добропілля на Донеччині: щонайменше 11 загиблих, 30 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по Добропіллю загинуло 11 людей, 30 поранені. Пошкоджено 8 п'ятиповерхівок, адмінбудівлю та 30 автомобілів, рятувальники продовжують роботу під загрозою повторних атак.
Вранці 8 березня рятувальники повідомили, що кількість загиблих внаслідок російських ударів у Добропіллі Донецької області зросла щонайменше до 11, ще 30 людей поранені. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
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В суботу, 08 березня в ДСНС України оприлюднили інформацію про наслідки вечірньої атаки 07 березня по центру Добропілля.
Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення
Рятувальники повідомили, що пошкоджені 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів.
Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.
Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, "Шахедом"), пошкодивши пожежну машину
Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати.
Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв.м.
росіяни завдали трьох ударів по Добропіллю на Донеччині: 5 загиблих, 15 поранених07.03.25, 22:53 • 22263 перегляди