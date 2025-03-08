Обстріл Добропілля на Донеччині: щонайменше 11 загиблих, 30 поранених

Вранці 8 березня рятувальники повідомили, що кількість загиблих внаслідок російських ударів у Добропіллі Донецької області зросла щонайменше до 11, ще 30 людей поранені. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

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В суботу, 08 березня в ДСНС України оприлюднили інформацію про наслідки вечірньої атаки 07 березня по центру Добропілля.

Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення - йдеться у дописі.

Рятувальники повідомили, що пошкоджені 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів.

Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, "Шахедом"), пошкодивши пожежну машину - додали в ДСНС.

Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати.

Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв.м.

росіяни завдали трьох ударів по Добропіллю на Донеччині: 5 загиблих, 15 поранених