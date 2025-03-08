Обстрел Доброполья в Донецкой области: как минимум 11 погибших, 30 раненых
Киев • УНН
В результате российских ударов по Доброполью погибли 11 человек, 30 ранены. Повреждены 8 пятиэтажек, административное здание и 30 автомобилей, спасатели продолжают работу под угрозой повторных атак.
Утром 8 марта спасатели сообщили, что количество погибших в результате российских ударов в Доброполье Донецкой области возросло как минимум до 11, еще 30 человек ранены. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Детали
В субботу, 8 марта в ГСЧС Украины обнародовали информацию о последствиях вечерней атаки 7 марта по центру Доброполья.
Погибли как минимум 11 человек, еще 30 получили ранения
Спасатели сообщили, что повреждены 8 пятиэтажных домов, административное здание и 30 автомобилей.
Возникли пожары в жилых домах и административном здании.
Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину
Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать.
Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв.м.
россияне нанесли три удара по Доброполью в Донецкой области: 5 погибших, 15 раненых07.03.25, 22:53 • 22262 просмотра