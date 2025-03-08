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Обстрел Доброполья в Донецкой области: как минимум 11 погибших, 30 раненых

Киев • УНН

 • 21611 просмотра

В результате российских ударов по Доброполью погибли 11 человек, 30 ранены. Повреждены 8 пятиэтажек, административное здание и 30 автомобилей, спасатели продолжают работу под угрозой повторных атак.

Обстрел Доброполья в Донецкой области: как минимум 11 погибших, 30 раненых

Утром 8 марта спасатели сообщили, что количество погибших в результате российских ударов в Доброполье Донецкой области возросло как минимум до 11, еще 30 человек ранены. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

В субботу, 8 марта в ГСЧС Украины обнародовали информацию о последствиях вечерней атаки 7 марта по центру Доброполья.

Погибли как минимум 11 человек, еще 30 получили ранения

- говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что повреждены 8 пятиэтажных домов, административное здание и 30 автомобилей.

Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину

- добавили в ГСЧС.

Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать.

Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв.м.

россияне нанесли три удара по Доброполью в Донецкой области: 5 погибших, 15 раненых07.03.25, 22:53 • 22262 просмотра

Вита Зеленецкая

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