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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Удар рф по Добропіллю: кількість поранених зросла до 47

Київ • УНН

 • 54651 перегляди

Внаслідок російської атаки на Добропілля загинуло 11 людей, поранено 47, серед яких 7 дітей. Пошкоджено 8 п'ятиповерхівок, торговий центр та 30 автомобілів, деякі будівлі майже повністю вигоріли.

Удар рф по Добропіллю: кількість поранених зросла до 47

Через російський удар по Добропіллю кількість поранених зросла до 47 людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

11 загиблих і 47 поранених — такі наслідки удару по Добропіллю станом на 16:00. 7 поранених госпіталізовано у Добропіллі, ще 3 у більш важкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених - 7 дітей 

- написав Філашкін.

За його словами, зруйновано та пошкоджено щонайменше 8 п’ятиповерхових будинків, торговий центр, торгові павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю.

Ліквідація наслідків обстрілу триває. Остаточні обсяги завданої шкоди встановлюємо.

Доповнення

росіяни завдали трьох ударів по Добропіллю на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на Добропілля балістичними ракетами і повторний удар, коли на місце прибули рятувальники, вказавши, що "такі удари показують, що цілі в росії незмінні".

Анна Мурашко

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