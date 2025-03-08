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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33624 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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рф атакує Україну "шахедами": у Запорізькій області пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 35034 перегляди

російські війська запустили ударні БПЛА по території України ввечері 8 березня. Безпілотники зафіксовано у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

рф атакує Україну "шахедами": у Запорізькій області пролунали вибухи

Увечері суботи, 8 березня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Запорізькій області міська влада повідомила про вибухи. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова і Повітряні Сили ЗС України.

Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях

- написав чиновник о 21:14.

Станом на 20:55 ворожі дрони фіксували: 

  • На Херсонщині на межі з Миколаївщиною, курсом на північно-західний напрямок.
    • На Запоріжжі група "шахедів" курсом на схід та в районі обласного центру.
      • На Дніпропетровщині, північно-західним курсом.
        • В центрі Харківщини, південно-західним курсом.
          • На півночі Сумщини, південно-західним курсом, на Чернігівщину. Інша група на південь, на Полтавщину.
            • На Полтавщині, курсом на південь.

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