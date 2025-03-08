рф атакує Україну "шахедами": у Запорізькій області пролунали вибухи

Увечері суботи, 8 березня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Запорізькій області міська влада повідомила про вибухи. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова і Повітряні Сили ЗС України.

Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях - написав чиновник о 21:14.

Станом на 20:55 ворожі дрони фіксували:

На Херсонщині на межі з Миколаївщиною, курсом на північно-західний напрямок.

На Запоріжжі група "шахедів" курсом на схід та в районі обласного центру.

На Дніпропетровщині, північно-західним курсом.

В центрі Харківщини, південно-західним курсом.

На півночі Сумщини, південно-західним курсом, на Чернігівщину. Інша група на південь, на Полтавщину.

На Полтавщині, курсом на південь.

Удар рф по Добропіллю: кількість поранених зросла до 47