рф атакує Україну "шахедами": у Запорізькій області пролунали вибухи
Київ • УНН
російські війська запустили ударні БПЛА по території України ввечері 8 березня. Безпілотники зафіксовано у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Увечері суботи, 8 березня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Запорізькій області міська влада повідомила про вибухи. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова і Повітряні Сили ЗС України.
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Станом на 20:55 ворожі дрони фіксували:
- На Херсонщині на межі з Миколаївщиною, курсом на північно-західний напрямок.
- На Запоріжжі група "шахедів" курсом на схід та в районі обласного центру.
- На Дніпропетровщині, північно-західним курсом.
- В центрі Харківщини, південно-західним курсом.
- На півночі Сумщини, південно-західним курсом, на Чернігівщину. Інша група на південь, на Полтавщину.
- На Полтавщині, курсом на південь.
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