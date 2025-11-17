рф атаковала энергетику в 5 областях, графики отключений круглосуточно - Минэнерго
Киев • УНН
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей. Графики почасовых отключений и ограничения мощности применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей
Детали
На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры, как указано, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сказано в сообщении.