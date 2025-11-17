рф атакувала енергетику у 5 областях, графіки відключень цілодобово - Міненерго
Київ • УНН
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.
росія атакувала енергетичну інфраструктуру у п'яти областях, графіки відключень електроенергії діють цілодобово, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей
Деталі
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури, як вказано, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - сказано у повідомленні.