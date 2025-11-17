$42.040.02
Ексклюзив
07:00 • 14790 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13565 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11314 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15124 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13533 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24247 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41210 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33612 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64406 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32558 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
рф атакувала енергетику у 5 областях, графіки відключень цілодобово - Міненерго

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

рф атакувала енергетику у 5 областях, графіки відключень цілодобово - Міненерго

росія атакувала енергетичну інфраструктуру у п'яти областях, графіки відключень електроенергії діють цілодобово, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей

- повідомили у Міненерго.

Деталі

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури, як вказано, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України

- ідеться у повідомленні відомства.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - сказано у повідомленні.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Чернігівська область
Україна