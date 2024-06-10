Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Дороги в сельской местности в основном разрушаются тяжеловесным транспортом различных аграрных компаний. Это негативно отражается, в целом, на логистике в государстве, и, в частности, на логистике, связанной с Вооруженными силами Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Руслан Бортник, комментируя ситуацию в Черниговской области, где местные жители обвиняют два агрохолдинга в уничтожении дорог.

Детали

По словам эксперта, к сожалению, такая ситуация наблюдается во всех регионах Украины, и на нее должны обращать максимальное внимание представители местной власти.

"Нужно, чтобы сельские и городские головы и местные советы были немного активнее. Вместе с дорожной службой фиксировали амортизацию этих дорог и соответственно обращались к компаниям с оценкой нанесенного таким образом ущерба дорогам с просьбой относительно их ремонта", - отметил Руслан Бортник.

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Добавил, что разрушение дорог тяжеловесным транспортом аграрных компаний создает определенные логистические проблемы в государстве. В частности, возникают трудности с передвижением разнообразного транспорта украинской армии.

"В сельских регионах дороги повреждены именно из-за деятельности аграрных. Они разбиты, покрытие уничтожено или серьезно повреждено. По ним быстрое передвижение не возможно, что негативно отражается, в общем, на государственной логистике в том числе, и на логистике, которая связана с ВСУ.

Поэтому компании должны быть ответственнее, а органы местного самоуправления - настойчивее", - подытожил эксперт.

Контекст

Жители Черниговской области жалуются на то, что участок дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка полностью разрушен тракторами и крупногабаритными грузовиками аграрных фирм "Kernel" и "Украинская молочная компания".

По словам местных жителей, проехать на легковом авто по этой дороге практически невозможно. А для людей этот путь - едва ли не единственная возможность добраться до "большого мира". По этой дороге ездят также рейсовые и школьные автобусы.

Этой дорогой "скорая" едва довезла тяжело больную женщину до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

В Черниговской ОВА жалуются на то, что не имеют права контролировать вес транспорта на дорогах, и предлагают жителям громады более решительно требовать от агрофирм восстановления дороги.

В свою очередь, сельский голова Комаровки становится на сторону "Kernel" и "Украинской молочной компании", которые, по словам местных жителей, своим крупногабаритным транспортом разрушают дороги в громаде. Мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дорог. Проблема, по их мнению, заключается не в транспорте, а в том, что за дорогой плохо ухаживают.

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать