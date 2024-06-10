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Руйнування доріг важким транспортом аграрних компаній негативно впливає на логістику ЗСУ - експерт

Руйнування доріг важким транспортом аграрних компаній негативно впливає на логістику ЗСУ - експерт

Київ • УНН

 • 105550 перегляди

Руйнування доріг важким транспортом аграрних компаній негативно впливає на логістику ЗСУ, вважає експерт.

Дороги у сільській місцевості здебільшого руйнуються важковаговим транспортом різноманітних аграрних компаній. Це негативно відображається, загалом, на логістиці в державі, і, зокрема, на логістиці, пов’язаній зі Збройними силами України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Руслан Бортник, коментуючи ситуацію в Чернігівській області, де місцеві жителі звинувачують два агрохолдинги у знищені дороги.

Деталі

За словами експерта, на жаль, така ситуація спостерігається в усіх регіонах України, і на неї повинні звертати максимальну увагу представники місцевої влади.

"Потрібно, аби сільські та міські голови та місцеві ради були трохи активнішими. Разом з дорожньою службою фіксували амортизацію цих доріг і відповідно зверталися до компаній з оцінкою завданих таким чином збитків дорогам із проханням щодо їх ремонту", - зазначив Руслан Бортник.

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Додав, що руйнування доріг важковаговим транспортом аграрних компаній створює певні логістичні проблеми в державі. Зокрема, виникають труднощі з пересуванням різноманітного транспорту української армії.

"У сільських регіонах дороги пошкоджені саме через діяльність аграрних. Вони розбиті, покриття знищене або серйозно пошкоджене. По них швидке пересування не можливе, що негативно відображається, загалом, на державній логістиці у тому числі, і на логістиці, яка пов’язана з ЗСУ.

Тому компанії мають бути відповідальнішими, а органи місцевого самоврядування - наполегливішими", - підсумував експерт.

Контекст

Жителі Чернігівської області скаржаться на те, що ділянка дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка вщент зруйнована тракторами та великогабаритними вантажівками аграрних фірм "Kernel" та "Українська молочна компанія".

За словами місцевих жителів, проїхати на легковому авто цією дорогою практично неможливо. А для людей цей шлях - чи не єдина можливість дістатися до "великого світу". Цією дорогою їздять також рейсові та шкільні автобуси. 

Цією дорогою "швидка" ледь довезла важко хвору жінку до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

У Чернігівській ОВА скаржаться на те, що не мають права контролювати вагу транспорту на дорогах, і пропонують жителям громади більш рішуче вимагати від агрофірм відновлення дороги.

Своєю чергою, сільський голова Комарівки стає на бік "Kernel" та "Української молочної компанії", які, за словами місцевих жителів, своїм великогабаритним транспортом руйнують дороги в громаді. Мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.

В "Українській молочній компанії" не вважають себе винними у знищені дороги. Проблема, на їхню думку, полягає не у транспорті, а у тому, що за дорогою погано доглядають.

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Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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