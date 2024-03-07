Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат
Киев • УНН
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу по делу о поставках Вооруженным силам некачественной одежды на 1 миллиард гривен не состоится 11 марта, поскольку судья снова ушел на больничный.
Рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты Романа Гринкевича относительно решения о мере пресечения по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн, 11 марта не будет. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал.
Заседание 11 марта по Гринкевичу не будет. В очередной раз судья ушла на больничный. Следующая дата заседания уже не будет актуальной потому, что уже закончится срок действия постановления по которому он был применен
Контекст
Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.
Дополнение
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.
22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.
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Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат
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