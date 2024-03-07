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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат

Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 13:10  •  3200 просмотра

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Рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу по делу о поставках Вооруженным силам некачественной одежды на 1 миллиард гривен не состоится 11 марта, поскольку судья снова ушел на больничный.

Рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты Романа Гринкевича относительно решения о мере пресечения по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн, 11 марта не будет. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал.

Заседание 11 марта  по Гринкевичу не будет. В очередной раз судья ушла на больничный. Следующая дата заседания уже не будет актуальной потому, что уже закончится срок действия постановления по которому он был применен

- сообщил адвокат.

Контекст

Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.

22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
pecherskyi-raionПечерский район
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