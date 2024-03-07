Рассмотрения апелляции на меру пресечения Романа Гринкевича 11 марта не будет - адвокат

Рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты Романа Гринкевича относительно решения о мере пресечения по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн, 11 марта не будет. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал.

Заседание 11 марта по Гринкевичу не будет. В очередной раз судья ушла на больничный. Следующая дата заседания уже не будет актуальной потому, что уже закончится срок действия постановления по которому он был применен - сообщил адвокат.

Контекст

Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.

22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.