Розгляду апеляції на запобіжний захід Романа Гринкевича 11 березня не буде – адвокат
Київ • УНН
Розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу у справі про постачання Збройним силам неякісного одягу на 1 мільярд гривень не відбудеться 11 березня, оскільки суддя знову пішов на лікарняний.
Розгляду апеляційної скарги сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення про запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн, 11 березня не буде. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал.
Засідання 11 березня по Гринкевичу не буде. В черговий раз суддя пішла на лікарняний. Наступна дата засідання уже не буде актуальною тому, що вже закінчиться строк дії ухвали по якій він був застосований
Контекст
Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.
Доповнення
17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук.
22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.