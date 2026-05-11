Рано давать оценку - в ОП отреагировали на подозрение Ермаку

В Офисе Президента заявили, что пока рано давать оценку относительно подозрения экс-руководителю ОП Андрею Ермаку, так как процессуальные действия еще продолжаются, передает УНН.

Как видим, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки - сказал советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Дополнение

В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении.

Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Контекст

29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них речь идет об имениях кооператива "Династия".

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ при этом обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

"Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, в ходе операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Ряду фигурантов сообщили о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. После этого Миндич и Цукерман появились в розыскных учетах МВД.