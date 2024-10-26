Работникам МСЭК грозит только статья о недостоверном декларировании: можно ли конфисковать их состояние?

Работников МСЭК можно привлечь к ответственности только за недостоверное декларирование. Таким образом нормы законодательства о конфискации необоснованных активов на них не распространяются. Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик в эфире телемарафона, передает УНН.

Согласно действующему законодательству работников МСЭК можно привлечь к ответственности только за недостоверное декларирование. Есть еще два других элемента - это незаконное обогащение и необоснованные активы, как элементы финансового контроля. Чтобы этих людей можно было привлечь к ответственности за незаконное обогащение и необоснованные активы, нужно вносить изменения в Уголовный кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс - рассказал Павлущик.

Он отметил, что в НАПК уже работают над этим.

«Мы начали готовить проект изменений в кодексы во исполнение решений СНБО на этой неделе», - сказал Павлущик.

Глава НАПК отметил, что до 2023 года работники МСЭК вообще не подавали декларации об имуществе и доходах.

"Все, что касается состояния и активов представителей МСЭК, то они стали декларантами только в 2023 году. То есть раньше они не подавали декларации и не проверялись НАПК", - отметил Павлущик.

Также он сообщил, что в этом году НАПК начало проведение полных проверок первых 7 деклараций работников МСЭК, из них 3 проверки завершены.

добавим

В соответствии со статьей 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации) предусматривает наказание в виде штрафа от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - если такие лица внесли в декларацию заведомо недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов.

В то же время конфискация имущества этой статьей не предусматривается.

Статья 368-5 УКУ (Незаконное обогащение) предусматривает более суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

С другой стороны, как объясняли в НАПК, признанные необоснованными активы декларанта суд может конфисковать и взыскать в государственный бюджет по правовому механизму гражданской конфискации по иску прокурора САП.

Дополнение

В начале октября чиновницу МСЭК Татьяну Крупу и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

На следующий день ее взяли под стражу, а дело передали в НАБУ.

Уже вскоре в СМИ появилась информация, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с их руководителем Алексеем Олейником оформили инвалидность.

По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрытие коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы вышеупомянутой Татьяны Крупы.

По результатам проверки, оказалось, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность.

Именно это стало причиной созыва Президентом Украины Владимиром Зеленским заседания СНБО.

22 октября Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 23 октября заявлял , что Минздрав до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.

С 1 января 2025 года в Украине будет полностью ликвидировано МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.

Виктор Ляшко комментируя вопрос своей возможной отставки заявил, что не он назначает и не увольняет руководителей МСЭКов. Также он отметил, что заявление написать проще, чем реформировать МСЭКи.

Были уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии МЗ Украины, Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности МЗ, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова и работники Министерства здравоохранения Украины.

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?