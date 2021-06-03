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Рада повернула позбавлення волі за брехню у деклараціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський закон № 4651 щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Рішення підтримало 307 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада повернула позбавлення волі за брехню у деклараціях

Деталі

Зокрема, документ пропонує внести зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу.

Передбачається покарання для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у вигляді штрафу від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, — якщо такі особи внесли до декларації завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів.

Якщо такі відомості різняться на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, відповідний посадовець карається штрафом від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів, або позбавленням волі на 2 роки.

Змінами до статті 366-3 Кримінального кодексу передбачається посилення відповідальності за неподання декларації держслужбовцями та представниками органів місцевого самоврядування. У разі доведення провини вказані особи можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Що було раніше

Після спірного рішення КСУ про скасування покарання за брехню у деклараціях, у грудні минулого року Рада ухвалила законопроект щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.

У НАЗК тоді наголосили, що лише якщо особа умисно не задекларує майна на більш ніж 4000 неоподатковуваних мінімумів (~8 млн грн), суд може призначити їй покарання у вигляді обмеження (але не позбавлення) волі на строк до 2 років. Під час обмеження волі корупціонер перебуватиме не в тюрмі, а у виправному центрі. Там він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва.

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