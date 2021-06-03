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Рада вернула лишение свободы за ложь в декларациях

Киев • УНН

 • 19236 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом президентский закон № 4651 об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Решение поддержало 307 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада вернула лишение свободы за ложь в декларациях

Детали

В частности, документ предлагает внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса.

Предусматривается наказание для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - если такие лица внесли в декларацию заведомо недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов.

Если такие сведения различаются на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, соответствующий чиновник наказывается штрафом от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов, или лишением свободы на 2 года.

Изменениями в статью 366-3 Уголовного кодекса предусматривается усиление ответственности за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местного самоуправления. В случае доказательства вины указанные лица могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Что было ранее

После спорного решения КСУ об отмене наказания за ложь в декларациях, в декабре прошлого года Рада приняла законопроект об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.

В НАПК тогда отметили, что только если лицо умышленно не задекларирует имущества на более чем 4000 необлагаемых минимумов (~ 8 млн грн), суд может назначить наказание в виде ограничения (но не лишения) свободы на срок до 2 лет. Во время ограничения свободы коррупционер будет находиться не в тюрьме, а в исправительном центре. Там он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и оставлять центр по разрешению его руководства.

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