ПВО, дальнобойные боеприпасы и дроны — как Украина будет масштабировать сотрудничество с Испанией

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Министры обороны согласовали помощь на 1 млрд евро и передачу бронемашин VAMTAC. Приоритетами стали дальнобойные снаряды и совместные противобаллистические решения.

ПВО, дальнобойные боеприпасы и дроны — как Украина будет масштабировать сотрудничество с Испанией

Украина и Испания решили масштабировать сотрудничество. Как сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, речь идет о ПВО, дальнобойных боеприпасах и дронах, передает УНН.

Провел встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Согласовали ключевые направления сотрудничества для усиления обороноспособности и реализации ключевых приоритетов безопасности. Поблагодарил Испанию за решение направить €1 млрд помощи в 2026 году. Обсудили, как максимально эффективно использовать этот ресурс в соответствии с нашими потребностями

- сообщил Федоров.

Отдельно министр обороны Украины отметил пакет помощи, объявленный во время визита, — бронемашины VAMTAC и партию 155-мм снарядов.

Федоров также обозначил приоритеты сотрудничества:

🔹 усиление ПВО;

🔹 обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами;

🔹 масштабирование производства украинских дронов.

По его словам, важен вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет для систем Patriot — это критически важно для защиты неба и сохранения инфраструктуры. Работаем над интеграцией различных типов ракет и повышением эффективности их применения.

Один из приоритетов — обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами. Договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов. Отдельный трек — развитие возможностей ПВО. Работаем над модернизацией средств, снятых с производства, и углубляем кооперацию с Испанией для расширения их возможностей. Также обсудили участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противобаллистических решений

- добавил Федоров.

