ПВО, дальнобойные боеприпасы и дроны — как Украина будет масштабировать сотрудничество с Испанией
Киев • УНН
Министры обороны согласовали помощь на 1 млрд евро и передачу бронемашин VAMTAC. Приоритетами стали дальнобойные снаряды и совместные противобаллистические решения.
Украина и Испания решили масштабировать сотрудничество. Как сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, речь идет о ПВО, дальнобойных боеприпасах и дронах, передает УНН.
Провел встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Согласовали ключевые направления сотрудничества для усиления обороноспособности и реализации ключевых приоритетов безопасности. Поблагодарил Испанию за решение направить €1 млрд помощи в 2026 году. Обсудили, как максимально эффективно использовать этот ресурс в соответствии с нашими потребностями
Отдельно министр обороны Украины отметил пакет помощи, объявленный во время визита, — бронемашины VAMTAC и партию 155-мм снарядов.
Федоров также обозначил приоритеты сотрудничества:
🔹 усиление ПВО;
🔹 обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами;
🔹 масштабирование производства украинских дронов.
По его словам, важен вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет для систем Patriot — это критически важно для защиты неба и сохранения инфраструктуры. Работаем над интеграцией различных типов ракет и повышением эффективности их применения.
Один из приоритетов — обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами. Договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов. Отдельный трек — развитие возможностей ПВО. Работаем над модернизацией средств, снятых с производства, и углубляем кооперацию с Испанией для расширения их возможностей. Также обсудили участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противобаллистических решений
