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путин признал провалы армии рф и успехи ВСУ на день россии - ISW

Киев • УНН

 • 4302 просмотра

Диктатор констатировал медленное продвижение войск рф и эффективность украинских ударов. путин, похоже, начал признавать некоторые неудачи, с которыми сталкиваются российские военные.

путин признал провалы армии рф и успехи ВСУ на день россии - ISW

российский диктатор владимир путин продолжал демонстрировать военную мощь рф во время празднований дня россии 12 июня, одновременно признавая некоторые неудачи на поле боя, с которыми российские войска столкнулись в последние месяцы. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что 12 июня путин и министр обороны россии андрей белоусов встретились с российскими солдатами, которые подчеркнули свою преданность военной победе в Украине и достижению целей и задач путина.

путин высоко оценил российские военно-технологические инновации, в частности FPV, интеграцию искусственного интеллекта в беспилотники, масштабирование тактических систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усилия россии по созданию спутниковой системы, альтернативы Starlink, чтобы представить российские военные разработки как технологически продвинутые и развивающуюся силу

- указывают аналитики.

Половина людей вокруг путина хочет продолжения войны, другая половина хочет ее остановить - Зеленский09.06.26, 11:17 • 5817 просмотров

По их словам, путин также:

  • акцентировал внимание на недавних мерах социальной поддержки российских солдат, ветеранов и их семей;
    • повторил давние риторические линии кремля, изображающие россию как страну, ведущую войну против НАТО;
      • подчеркнул силу россии в ведении этой войны.

        путин, вероятно, намеревался использовать встречу с российскими военнослужащими, чтобы продемонстрировать свою силу на праздновании дня россии после конфуза с сокращенным парадом победы 9 мая и успешными украинскими дальнобойными ударами по российским военным объектам в санкт-петербурге во время международного экономического форума

        - предполагают в ISW.

        путин является результатом мировоззрения россиян, его нужно менять - ЦПД10.06.26, 20:58 • 6021 просмотр

        Там оценивают, что путин, похоже, начал признавать некоторые неудачи, с которыми сейчас сталкиваются российские военные, при этом не упомянул полный масштаб военных вызовов россии.

        путин заявил, что удары украинских беспилотников являются попыткой посеять раздор в российском обществе и нанести экономический ущерб. ... путин заявил, что россия усиливает свою противовоздушную оборону, а российская экономика быстро восстанавливается после украинских ударов, и пригрозил ответными ударами по Украине. путин также признал, что российские войска продвигаются "не так быстро, как нам хотелось бы", но заметил, что российские войска все еще продвигаются "ежедневно постепенно"

        - говорится в статье.

        путин может готовить зимний удар по Украине на фоне экономического кризиса в рф - эксперты11.06.26, 19:36 • 9720 просмотров

        Эксперты отмечают, что путин не признал, что украинские контратаки достигли тактических успехов в Запорожской и Днепропетровской областях с марта 2026 года.

        Темпы продвижения россии на поле боя неуклонно снижаются с ноября 2025 года, а российские войска понесли чистые потери территории (не считая районов, куда проникли российские войска) в апреле и мае 2026 года. путин, вероятно, решил признать некоторые неудачи, с которыми сталкиваются российские войска, чтобы казаться более осведомленным о реалиях поля боя для российских военнослужащих, которые непосредственно столкнулись с этими неудачами

        - подчеркивают в ISW.

        Аналитики считают, что Украина увеличивает масштабы и размах своей ударной кампании дальней и средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с начала весны 2026 года, что препятствует продвижению россии на театре военных действий и нарушает российские логистические маршруты через ВОТ, в частности на юге Украины и в оккупированный Крым.

        Напомним

        российский диктатор владимир путин подписал указ, согласно которому численность российской армии увеличивается на 7360 военных.

        путин заявил, что со стороны россии с Украиной воюют более 700 тыс. человек12.06.26, 17:24 • 2716 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

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