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Прокуратура АРК открыла производство против РФ за нарушение обычаев войны

Прокуратура АРК открыла производство против РФ за нарушение обычаев войны

Киев  •  УНН

 • 12749 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Прокуратура АР Крым начала досудебное расследование по факту нарушения оккупационными властями законов и обычаев войны в отношении военнопленных моряков ВМС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Сегодня, 27 ноября 2018 года, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по факту нарушения представителями так называемых правоохранительных органов государства оккупанта законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины) относительно военнопленных — украинских моряков”, — говорится в сообщении.

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В пресс-службе прокурутары АР Крым напоминают, что действия военных РФ нарушили ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и ч. 1 ст. 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

“Так, представители так называемых правоохранительных органов государства-оккупанта нарушили право военнопленных — членов экипажа катеров ВМС ВС Украины ”Бердянск“, ”Никополь“ и рейдового буксира ”Яны Капу“, взятых в плен 25.11.2018 в Черном море, на беспристрастное и нормальное судопроизводство, что является серьезным нарушением законов и обычаев войны согласно ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, путем совершения действий, направленных на привлечение последних к уголовной ответственности за преступление, которое они не совершали, а именно „незаконное пересечение государственной границы РФ“”, - утверждают в прокуратуре.

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Согласно ч. 1 ст. 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемых в некоммерческих целях, которые пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства и в соответствии со ст. 38 Конвенции ООН по морскому праву — праву транзитного прохода через пролив.

“Украинские моряки, захваченные в плен, имеют статус военнопленных и подпадают под действие Третьей Женевской конвенции. Следовательно, Россия обязана соблюдать соответствующие нормы международного гуманитарного права при обращении с украинскими моряками. Украине, со своей стороны, крайне важно применять эти нормы для более эффективной защиты наших граждан оказавшихся в плену”, - подытожил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

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Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранении и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

Во вторник, 27 ноября, в оккупированном Симферополе суд начал выбирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков. Также подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца троих моряков, задержанных в воскресенье на Азове.

В связи с этой ситуацией Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.

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Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

27 ноября Председатель СБУ Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников украинской спецслужбы на борту захваченных РФ кораблей ВМС Украины.

ГПУ объявила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков. Ранее военная прокуратура Южного региона Украины открыла несколько уголовных производств по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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