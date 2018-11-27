Прокуратура АРК открыла производство против РФ за нарушение обычаев войны

“Сегодня, 27 ноября 2018 года, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по факту нарушения представителями так называемых правоохранительных органов государства оккупанта законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины) относительно военнопленных — украинских моряков”, — говорится в сообщении.

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В пресс-службе прокурутары АР Крым напоминают, что действия военных РФ нарушили ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и ч. 1 ст. 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

“Так, представители так называемых правоохранительных органов государства-оккупанта нарушили право военнопленных — членов экипажа катеров ВМС ВС Украины ”Бердянск“, ”Никополь“ и рейдового буксира ”Яны Капу“, взятых в плен 25.11.2018 в Черном море, на беспристрастное и нормальное судопроизводство, что является серьезным нарушением законов и обычаев войны согласно ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, путем совершения действий, направленных на привлечение последних к уголовной ответственности за преступление, которое они не совершали, а именно „незаконное пересечение государственной границы РФ“”, - утверждают в прокуратуре.

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Согласно ч. 1 ст. 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемых в некоммерческих целях, которые пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства и в соответствии со ст. 38 Конвенции ООН по морскому праву — праву транзитного прохода через пролив.

“Украинские моряки, захваченные в плен, имеют статус военнопленных и подпадают под действие Третьей Женевской конвенции. Следовательно, Россия обязана соблюдать соответствующие нормы международного гуманитарного права при обращении с украинскими моряками. Украине, со своей стороны, крайне важно применять эти нормы для более эффективной защиты наших граждан оказавшихся в плену”, - подытожил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

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Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранении и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

Во вторник, 27 ноября, в оккупированном Симферополе суд начал выбирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков. Также подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца троих моряков, задержанных в воскресенье на Азове.

В связи с этой ситуацией Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.

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Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

27 ноября Председатель СБУ Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников украинской спецслужбы на борту захваченных РФ кораблей ВМС Украины.

ГПУ объявила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков. Ранее военная прокуратура Южного региона Украины открыла несколько уголовных производств по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.