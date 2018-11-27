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Суд в окупованому Криму арештував третього захопленого моряка

Суд в окупованому Криму арештував третього захопленого моряка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці старшого матроса катера "Нікополь" Андрія Оприска, затриманого у неділю на Азові. Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

“Суддя Київського райсуду Сімферополя Віктор Можелянський заарештував на два місяці старшого матроса з катера „Нікополь“ Андрія Оприска”, — написав журналіст.

Раніше “Київський районний суд” Сімферополя в окупованому Криму заарештував на два місяці двох українських моряків — матроса катера “Нікополь” Сергія Цибізова та члена екіпажу буксира “Яни Капу” Віктора Варемеза.

Нагадаємо, 27 листопада в окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

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