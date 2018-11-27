У Криму почався судовий процес над захопленими українськими моряками
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків - Юрію Будзило. Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
"У Київському райсуді Сімферополя починається судове засідання щодо запобіжного заходу для одного із затриманих українських моряків Юрія Будзила. Суддя - Андрій Долгополов, адвокат - Айдер Азаматов", - написав Наумлюк.
Він додав, що після суду українцю буде пред'явлено звинувачення.
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Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що захоплених українських моряків у вівторок 27 листопада перевозять на суд до Сімферополя в окупованому Криму.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру прикордонникам ФСБ і військовослужбовцям ЗС РФ, які вчинили напад на українських моряків. Підозри російським військовим спрямовані на їхнє місце служби, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.