Суд в Керчи завтра изберет меру пресечения капитану украинского судна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Суд оккупантов в Керчи завтра намерен избрать меру пресечения командиру буксира “Яны Капу” Олегу Мельничуку. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
“Командир буксира „Яны Капу“ старшина первой статьи Олег Мельничук (1995 года рождения), захваченный российскими пограничниками, находится в Белогорском ИВС. Адвокат Эдем Семедляев выехал на встречу с ним. Мера пресечения для него будет избрана завтра”, — написал журналист.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении пограничникам ФСБ и военнослужащим ВС РФ, которые совершили нападение на украинских моряков. Подозрения российским военным направлены по их месту службы, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.
Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что захваченных украинских моряков во вторник 27 ноября перевозят на суд в Симферополь в оккупированном Крыму.